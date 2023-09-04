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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Директор «Аякса» — о срыве трансфера Сперцяна: Он играет в России

Технический директор «Аякса» Свен Мислинтат рассказал, почему голландский клуб не подписал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Аякс
Краснодар
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Источник: РИА "Новости"

По словам Мислинтата, дело не в футбольных навыках футболиста, а в том, что он играет в России.

«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в “Аяксе” кем-то вроде Кевина Де Брейне в “Манчестер Сити”. Это особенный игрок, таких, как он, не найти за такие деньги», — приводит слова технического директора клуба De Telegraaf.

Ранее в СМИ появилась информация, что летом Сперцяном интересовались клубы немецкой Бундеслиги, часть из которых продолжают сохранять заинтересованность в трансфере армянского футболиста до сих пор.

23-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» семь матчей в текущем сезоне РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Директор «Аякса» — о срыве трансфера Сперцяна: Он играет в России
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