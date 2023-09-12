Текущие события
Футбол. Сборные
18:15
Катар
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Иордания
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Турция
42
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Косово
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Англия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Франция
Все события
Фоторепортажи
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам во избежание утечки данных

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) заплатил выкуп хакерам, чтобы избежать публикации личной информации спортсменов. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

Наверх
Источник: AP 2023

Инцидент с утечкой данных произошел в апреле этого года. Группа хакеров с помощью программы-вымогателя российской группировки LockBit завладела сотнями гигабайт файлов, среди которых были личные данные, адреса проживания и сведения о заработной плате игроков сборной Нидерландов и других профессиональных футболистов. Хакеры утверждали, что опубликуют эти данные, если не получат выкуп.

Сообщается, что экспертные исследования не смогли определить, какие данные были украдены и к каким из них был получен доступ.

«Возможно, захваченные файлы содержат персональные данные, распространение которых может иметь последствия для конфиденциальности вовлеченных лиц. Для KNVB предотвращение такого распространения имеет большее значение, чем принцип не допускать вымогательства. Именно поэтому под руководством экспертов были заключены соглашения о непубликации и удалении данных», — сказано в заявлении KNVB.

По информации издания RTL Nieuws, хакеры потребовали от KNVB за украденную информацию более одного миллиона евро.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Акинфеев поделился, что хочет сделать первым делом после...
Джокович: Если бы я был не из Сербии, меня прославляли бы многие годы
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь