Футбольный союз Нидерландов заплатил хакерам во избежание утечки данных

Инцидент с утечкой данных произошел в апреле этого года. Группа хакеров с помощью программы-вымогателя российской группировки LockBit завладела сотнями гигабайт файлов, среди которых были личные данные, адреса проживания и сведения о заработной плате игроков сборной Нидерландов и других профессиональных футболистов. Хакеры утверждали, что опубликуют эти данные, если не получат выкуп.

Сообщается, что экспертные исследования не смогли определить, какие данные были украдены и к каким из них был получен доступ.

«Возможно, захваченные файлы содержат персональные данные, распространение которых может иметь последствия для конфиденциальности вовлеченных лиц. Для KNVB предотвращение такого распространения имеет большее значение, чем принцип не допускать вымогательства. Именно поэтому под руководством экспертов были заключены соглашения о непубликации и удалении данных», — сказано в заявлении KNVB.