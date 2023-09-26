Чемпион мира Роналдо сыграл свадьбу на Ибице

Роналдо ранее был женат на футболистке Милене Домингес, которая играла за сборную Бразилии. Также футболист был в отношениях с актрисой Сюзанной Вернер, впоследствии ставшей супругой голкипера Жулио Сезара, а также с топ-моделями Даниеллой Сикарелли и Райкой Оливейрой.

Бразилец трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1997, 1997, 2002), дважды был обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002). Роналдо — двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 1994 году в 17-летнем возрасте был в заявке на ЧМ в США, однако ни разу не сыграл на турнире, а в 2002-м стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Также играл в финальном матче ЧМ-1998, в котором сборная Бразилии уступила французам.

Экс-нападающий за свою карьеру играл за такие клубы как бразильские «Крузейро» и «Коринтианс», нидерландский ПСВ, испанские «Барселона» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан».