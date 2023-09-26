Чемпион мира Роналдо сыграл свадьбу на Ибице
47-летний бразилец женился на девушке, с которой встречался на протяжении 7 лет.
47-летний бразилец женился на девушке, с которой встречался на протяжении 7 лет.
Избранницей Роналдо стала 33-летняя бразильская модель Селина Локс. На свадьбе присутствовало 400 гостей.
Роналдо ранее был женат на футболистке Милене Домингес, которая играла за сборную Бразилии. Также футболист был в отношениях с актрисой Сюзанной Вернер, впоследствии ставшей супругой голкипера Жулио Сезара, а также с топ-моделями Даниеллой Сикарелли и Райкой Оливейрой.
Бразилец трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА (1997, 1997, 2002), дважды был обладателем «Золотого мяча» (1997, 2002). Роналдо — двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. В 1994 году в 17-летнем возрасте был в заявке на ЧМ в США, однако ни разу не сыграл на турнире, а в 2002-м стал лучшим бомбардиром чемпионата мира. Также играл в финальном матче ЧМ-1998, в котором сборная Бразилии уступила французам.
Экс-нападающий за свою карьеру играл за такие клубы как бразильские «Крузейро» и «Коринтианс», нидерландский ПСВ, испанские «Барселона» и «Реал», итальянские «Интер» и «Милан».
Роналдо завершил свою карьеру в 2011 году в возрасте 35 лет. В настоящий момент является владельцем двух футбольных клубов — выступающего в испанской Сегунде «Вальядолида» и «Крузейро», в котором начинал свою профессиональную карьеру.