Сына Ильи Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу

Команда футболистов не старше 14 лет сыграет на турнире развития УЕФА, который пройдет в Минске с 3-го по 8 октября.

Ее соперниками будут сверстники из Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. До 1 октября сборная под руководством Владимира Волчека будет проводить сбор в Москве.

Филиппу Ковальчуку 14 лет, он занимается в академии бразильского клуба «Коринтианс» с 2019 года.

Также на сбор вызваны еще 22 игрока 2009 года рождения. В окончательный состав на турнир войдут 20 футболистов.

О том, что его сын занимается в академии бразильского футбольного клуба, известный российский хоккеист рассказал в апреле «Матч ТВ»:

— Вы только что прибыли из Бразилии, летели 20 часов. Что там делали?

— У меня старший сын Филипп занимается футболом. И сейчас тренируется в Сан-Паулу — в академии «Коринтианс». Я летал его навещать и поддерживать.

— А как вы вообще в Бразилию попали?

— Я еще играл за СКА, мы летом приезжали в Майами. Филипп занимался футболом в школе «Зенита». Я летом тренировался на песке, сын — со мной.

И однажды на пляж приехали ребята из «Коринтианс» — на турнир в Орландо. Они играли в футволей — это волейбол ногами. Мы познакомились, тренер увидел сына и пригласил его на турнир. Он играл против них. Бразильцы на него посмотрели и позвали к себе. Ну мы и поехали.