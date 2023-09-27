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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Сына Ильи Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу

Сын олимпийского чемпиона в составе сборной России по хоккею Ильи Ковальчука Филипп Ковальчук вызван в младшую юношескую сборную России по футболу, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Источник: Пресс-служба клуба "Коринтианс"

Команда футболистов не старше 14 лет сыграет на турнире развития УЕФА, который пройдет в Минске с 3-го по 8 октября.

Ее соперниками будут сверстники из Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. До 1 октября сборная под руководством Владимира Волчека будет проводить сбор в Москве.

Филиппу Ковальчуку 14 лет, он занимается в академии бразильского клуба «Коринтианс» с 2019 года.
Также на сбор вызваны еще 22 игрока 2009 года рождения. В окончательный состав на турнир войдут 20 футболистов.

О том, что его сын занимается в академии бразильского футбольного клуба, известный российский хоккеист рассказал в апреле «Матч ТВ»:

Вы только что прибыли из Бразилии, летели 20 часов. Что там делали?

У меня старший сын Филипп занимается футболом. И сейчас тренируется в Сан-Паулу — в академии «Коринтианс». Я летал его навещать и поддерживать.

А как вы вообще в Бразилию попали?

Я еще играл за СКА, мы летом приезжали в Майами. Филипп занимался футболом в школе «Зенита». Я летом тренировался на песке, сын — со мной.

И однажды на пляж приехали ребята из «Коринтианс» — на турнир в Орландо. Они играли в футволей — это волейбол ногами. Мы познакомились, тренер увидел сына и пригласил его на турнир. Он играл против них. Бразильцы на него посмотрели и позвали к себе. Ну мы и поехали.

Как раз в Бразилии проходил Кубок Америки-2019 — мы заодно слетали посмотреть матчи. Филипп там потренировался, и так закрутился весь роман.

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