Василий Уткин рассказал о ссоре со Слуцким
Спортивный журналист, телекомментатор и блогер Василий Уткин рассказал о причинах ссоры с бывшим тренером сборной России и ЦСКА Леонидом Слуцким.
Спортивный журналист, телекомментатор и блогер Василий Уткин рассказал о причинах ссоры с бывшим тренером сборной России и ЦСКА Леонидом Слуцким.
«Ccора cо Cлуцким? Это было после игры 2Drots c ЦСКА. Перед съемкой одной из программ мы с ним болтали, я спросил, будем ли мы обсуждать игру “дротов” c ЦСКА. А Слуцкий говорит: “А что тут обсуждать? Я вообще эту игру не смотрел. Зачем это смотреть?” Но через три дня Леонид Викторович рассказывает, что ЦСКА играл в полноги и так далее.
С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно. Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем», — сказал Уткин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Евро-2016, однако не смогла выйти из группы.
Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года.