Василий Уткин рассказал о ссоре со Слуцким

«Ccора cо Cлуцким? Это было после игры 2Drots c ЦСКА. Перед съемкой одной из программ мы с ним болтали, я спросил, будем ли мы обсуждать игру “дротов” c ЦСКА. А Слуцкий говорит: “А что тут обсуждать? Я вообще эту игру не смотрел. Зачем это смотреть?” Но через три дня Леонид Викторович рассказывает, что ЦСКА играл в полноги и так далее.



С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно. Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем», — сказал Уткин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».