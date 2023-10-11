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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Василий Уткин рассказал о ссоре со Слуцким

Спортивный журналист, телекомментатор и блогер Василий Уткин рассказал о причинах ссоры с бывшим тренером сборной России и ЦСКА Леонидом Слуцким.

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Источник: РИА "Новости"

«Ccора cо Cлуцким? Это было после игры 2Drots c ЦСКА. Перед съемкой одной из программ мы с ним болтали, я спросил, будем ли мы обсуждать игру “дротов” c ЦСКА. А Слуцкий говорит: “А что тут обсуждать? Я вообще эту игру не смотрел. Зачем это смотреть?” Но через три дня Леонид Викторович рассказывает, что ЦСКА играл в полноги и так далее.

С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно. Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем», — сказал Уткин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Евро-2016, однако не смогла выйти из группы.

Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года.

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