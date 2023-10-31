Сборная России поздравила Мартинеса с получением приза Льва Яшина
31-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером мира по итогам сезона 2022/23.
31-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером мира по итогам сезона 2022/23.
Пресс-служба сборной России поздравила голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с получением приза Льва Яшина.
«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения “Золотого мяча”. Поздравляем», — говорится в поздравлении.
На приз также претендовали Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Яссин Буну («Севилья»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Тибо Куртуа («Реал»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона») и Арон Рамсдейл («Арсенал»).