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15:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России поздравила Мартинеса с получением приза Льва Яшина

31-летний чемпион мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером мира по итогам сезона 2022/23.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Пресс-служба сборной России поздравила голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса с получением приза Льва Яшина.

«Приз великого Льва Ивановича Яшина лучшему голкиперу года достался Эмилиано Мартинесу на церемонии вручения “Золотого мяча”. Поздравляем», — говорится в поздравлении.

На приз также претендовали Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Яссин Буну («Севилья»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»), Доминик Ливакович («Фенербахче»), Тибо Куртуа («Реал»), Марк-Андре Тер Штеген («Барселона») и Арон Рамсдейл («Арсенал»).

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 Сборная России поздравила Мартинеса с получением приза Льва Яшина
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