Стала известна причина смерти Бобби Чарльтона
По сообщению BBC, чемпион мира по футболу 1966 года умер в результате несчастного случая.
По сообщению BBC, чемпион мира по футболу 1966 года умер в результате несчастного случая.
21 октября стало известно, что легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.
Как сообщает BBC, Бобби Чарльтон скончался из-за последствий травмы, полученной после удара о подоконник.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жил в доме престарелых, где ухаживали за пациентами с деменцией. В ходе расследования стало известно, что бывший футболист за несколько дней до смерти потерял равновесие, когда вставал со стула, ударился о подоконник и, «возможно, о радиатор отопления».
Персонал провел полный осмотр тела, не обнаружив видимых повреждений и отметив, что его подвижность не пострадала. Однако позже был обнаружен отек на спине, и в центр были вызваны медики. После этого экс-футболист был госпитализирован. Рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у него сломаны ребра и, скорее всего, развивается пневмония, сообщило следствие. Коронер среди причин смерти указал травму легких, падение и деменцию.
Помимо победы в составе сборной Англии на домашнем чемпионате мира 1966 года, Чарльтон помог сборной завоевать бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года. В 1966 году англичанин стал обладателем «Золотого мяча». В 1968 году полузащитник помог своему родному клубу «Манчестер Юнайтед» одержать победу в Кубке чемпионов.
Большую часть карьеры Чарльтон провел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока его не обошел Уэйн Руни. По ходу карьеры Чарльтон также защищал цвета английского «Престона», ирландского «Уотерфорда», австралийских клубов «Ньюкасл КБ Юнайтед», «Перт» и «Блэктаун Сити». Профессиональную карьеру он завершил в 1980 году. В 1994 году Чарльтон был посвящен в рыцари.