Стала известна причина смерти Бобби Чарльтона

21 октября стало известно, что легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет.

Как сообщает BBC, Бобби Чарльтон скончался из-за последствий травмы, полученной после удара о подоконник.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» жил в доме престарелых, где ухаживали за пациентами с деменцией. В ходе расследования стало известно, что бывший футболист за несколько дней до смерти потерял равновесие, когда вставал со стула, ударился о подоконник и, «возможно, о радиатор отопления».

Персонал провел полный осмотр тела, не обнаружив видимых повреждений и отметив, что его подвижность не пострадала. Однако позже был обнаружен отек на спине, и в центр были вызваны медики. После этого экс-футболист был госпитализирован. Рентген грудной клетки и компьютерная томография показали, что у него сломаны ребра и, скорее всего, развивается пневмония, сообщило следствие. Коронер среди причин смерти указал травму легких, падение и деменцию.

Помимо победы в составе сборной Англии на домашнем чемпионате мира 1966 года, Чарльтон помог сборной завоевать бронзовые медали чемпионата Европы 1968 года. В 1966 году англичанин стал обладателем «Золотого мяча». В 1968 году полузащитник помог своему родному клубу «Манчестер Юнайтед» одержать победу в Кубке чемпионов.