«Аякс» прервал десятиматчевую серию без побед

Забитыми мячами в составе амстердамцев отметились капитан команды Стивен Бергвейн (57') и нападающий Чуба Акпом (89').

Самый титулованный клуб Нидерландов одержал первую победу с 24 августа. До этого «Аякс» не мог выиграть на протяжении десяти матчей во всех турнирах, проиграв семь встреч и трижды сыграв вничью.

Благодаря этой победе «Аякс» смог покинуть последнюю строчку чемпионата Нидерландов. Амстердамцы поднялись на 15-е место и ушли из зоны вылета. При этом подопечные Джона вант Схипа имеют еще одну игру в запасе.