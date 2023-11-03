«Аякс» прервал десятиматчевую серию без побед
Амстердамский «Аякс» одержал первую победу за 10 матчей, обыграв «Волендам» (2:0) в перенесенном матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Амстердамский «Аякс» одержал первую победу за 10 матчей, обыграв «Волендам» (2:0) в перенесенном матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Забитыми мячами в составе амстердамцев отметились капитан команды Стивен Бергвейн (57') и нападающий Чуба Акпом (89').
Самый титулованный клуб Нидерландов одержал первую победу с 24 августа. До этого «Аякс» не мог выиграть на протяжении десяти матчей во всех турнирах, проиграв семь встреч и трижды сыграв вничью.
Благодаря этой победе «Аякс» смог покинуть последнюю строчку чемпионата Нидерландов. Амстердамцы поднялись на 15-е место и ушли из зоны вылета. При этом подопечные Джона вант Схипа имеют еще одну игру в запасе.
В следующем туре «Аякс» сыграет дома против идущего на 10-м месте «Херенвена». Матч состоится в воскресенье, 5 ноября.