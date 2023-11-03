Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Дармштадт
Бохум
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Атлетико
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Монпелье
Футбол. Кубок России
2.11
Динамо
Пари Нижний Новгород
21
Футбол. Кубок России
2.11
Ростов
Урал
21
Все события
Фоторепортажи
14«Золотой мяч»: звезды на ковровой дорожке
17«ПСЖ» разгромил «Милан»
10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

«Аякс» прервал десятиматчевую серию без побед

Амстердамский «Аякс» одержал первую победу за 10 матчей, обыграв «Волендам» (2:0) в перенесенном матче третьего тура чемпионата Нидерландов.

Аякс
Наверх
Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе амстердамцев отметились капитан команды Стивен Бергвейн (57') и нападающий Чуба Акпом (89').

Самый титулованный клуб Нидерландов одержал первую победу с 24 августа. До этого «Аякс» не мог выиграть на протяжении десяти матчей во всех турнирах, проиграв семь встреч и трижды сыграв вничью.

Благодаря этой победе «Аякс» смог покинуть последнюю строчку чемпионата Нидерландов. Амстердамцы поднялись на 15-е место и ушли из зоны вылета. При этом подопечные Джона вант Схипа имеют еще одну игру в запасе.

В следующем туре «Аякс» сыграет дома против идущего на 10-м месте «Херенвена». Матч состоится в воскресенье, 5 ноября.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 УЕФА будет заниматься организацией премии «Золотой мяч»
Экс-игрок сборной России арестован до конца года по делу о наркотиках
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь