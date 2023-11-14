Экс-капитан сборной России посоветовал спортсменам уезжать из страны
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна призвал российских спортсменов уезжать из страны.
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна призвал российских спортсменов уезжать из страны.
«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, не важно под каким флагом. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.
Василий Березуцкий почти всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА, с которым шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал национальный кубок и побеждал в Кубке УЕФА. За сборную России он провел 101 матч, в которых забил пять мячей.
Березуцкий завершил игровую карьеру в 2018 году, после чего работал в тренерских штабах нидерландского «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».