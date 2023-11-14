Экс-капитан сборной России посоветовал спортсменам уезжать из страны

«Нужно говорить футболистам правду. Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. Если просто зарабатывать деньги, то тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов, а всех российских спортсменов, которые могут выступать хоть где-то, должны выступать. И не важно за какую страну, не важно под каким флагом. Он потратил на это 15, 20 лет. И сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.