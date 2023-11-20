СМИ: «Фиорентина» заинтересована в трансфере игрока ЦСКА
Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» заинтересован в переходе в команду сербского футболиста ЦСКА Милана Гайича, сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere dello Sport.
Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» заинтересован в переходе в команду сербского футболиста ЦСКА Милана Гайича, сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство «Фиорентины» заинтересовала результативная игра Гайича в текущем сезоне, где он забил за ЦСКА пять мячей и сделал две голевые передачи в 20 матчах. Итальянский клуб выбирает между Гайичем и защитником берлинского «Униона» Йосипом Юрановичем.
Гайич перешел в ЦСКА летом 2022 года на правах свободного агента, ранее он выступал за «Црвену Звезду». В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Сербии, двукратным обладателем Кубка страны и добился вызова в национальную команду.
Всего за армейцев защитник провел 62 матча, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. В прошлом сезоне Гайич завоевал с ЦСКА Кубок России и серебряные медали чемпионата страны. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в €4 млн.