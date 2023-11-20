Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Македония
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Украина
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Чехия
Молдавия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Албания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Северная Ирландия
Дания
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Словения
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Сан-Марино
Финляндия
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Родина
11
Футбол. Сборные
19:30
Россия
Куба
80
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Химки
14
Все события
Фоторепортажи
26«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
17:44 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Фиорентина» заинтересована в трансфере игрока ЦСКА

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» заинтересован в переходе в команду сербского футболиста ЦСКА Милана Гайича, сообщает Firenze Viola со ссылкой на Corriere dello Sport.

ЦСКА
Фиорентина
Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство «Фиорентины» заинтересовала результативная игра Гайича в текущем сезоне, где он забил за ЦСКА пять мячей и сделал две голевые передачи в 20 матчах. Итальянский клуб выбирает между Гайичем и защитником берлинского «Униона» Йосипом Юрановичем.

Гайич перешел в ЦСКА летом 2022 года на правах свободного агента, ранее он выступал за «Црвену Звезду». В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Сербии, двукратным обладателем Кубка страны и добился вызова в национальную команду.

Всего за армейцев защитник провел 62 матча, забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. В прошлом сезоне Гайич завоевал с ЦСКА Кубок России и серебряные медали чемпионата страны. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в €4 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футболки Месси с чемпионата мира в Катаре выставят на аукцион за GBP8 млн
Травмы футболистов в год ЧМ-2022 обошлись клубам в $767 млн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь