В Нидерландах выпустят банкноту с Деннисом Бергкампом

На уникальной лимитированной банкноте номиналом в 8 евро будет изображен гол Денниса Бергкампа в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239996" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол, который вывел сборную Нидерландов в полуфинал чемпионата мира, был забит на последних минутах ¼ финала после длинной передачи от защитника Франка де Бура. На чемпионате мира во Франции 1998 года «оранжевые» заняли четвертое место.

Номинал банкноты выбран не случайно — именно под восьмым номером Деннис Бергкамп играл в сборной Нидерландов.

Часть тиража будет покрыта 23-каратным сусальным золотом и выставлена на продажу на аукционе.

Представитель типографии, которая занимается производством этой банкноты, Марсель Клок прокомментировал выпуск купюры в честь гола Бергкампа.

«В этом году исполняется 25 лет со дня уникального гола Бергкампа. Вот почему мы захотели отдать дань уважения этому голу и карьере Денниса. Мы впервые печатаем купюру в честь спортсмена. Тираж банкноты — 25 тыс. экземпляров. Также будет выпущена версия из сусального золота. Она, конечно, будет дороже», — приводит слова Клока NH Nieuws.