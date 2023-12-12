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13:42 (мск), источник: Sportmail.ru

В Нидерландах выпустят банкноту с Деннисом Бергкампом

Изображение нападающего «Аякса», «Арсенала» и сборной Нидерландов размещено на лимитированную банкноту.

Аякс
Нидерланды
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На уникальной лимитированной банкноте номиналом в 8 евро будет изображен гол Денниса Бергкампа в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол, который вывел сборную Нидерландов в полуфинал чемпионата мира, был забит на последних минутах ¼ финала после длинной передачи от защитника Франка де Бура. На чемпионате мира во Франции 1998 года «оранжевые» заняли четвертое место.

Номинал банкноты выбран не случайно — именно под восьмым номером Деннис Бергкамп играл в сборной Нидерландов.

Часть тиража будет покрыта 23-каратным сусальным золотом и выставлена на продажу на аукционе.

Представитель типографии, которая занимается производством этой банкноты, Марсель Клок прокомментировал выпуск купюры в честь гола Бергкампа.

«В этом году исполняется 25 лет со дня уникального гола Бергкампа. Вот почему мы захотели отдать дань уважения этому голу и карьере Денниса. Мы впервые печатаем купюру в честь спортсмена. Тираж банкноты — 25 тыс. экземпляров. Также будет выпущена версия из сусального золота. Она, конечно, будет дороже», — приводит слова Клока NH Nieuws.

Воспитанник «Аякса» провел 79 матчей за сборную Нидерландов, в которых забил 37 мячей. Большую часть карьеры — с 1995 по 2006 год — Деннис Бергкамп провел, играя за лондонский «Арсенал», с которым трижды становился чемпионом Англии.

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В Нидерландах выпустят банкноту с Деннисом Бергкампом
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