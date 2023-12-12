В Нидерландах выпустят банкноту с Деннисом Бергкампом
Изображение нападающего «Аякса», «Арсенала» и сборной Нидерландов размещено на лимитированную банкноту.
Аякс
Нидерланды
Изображение нападающего «Аякса», «Арсенала» и сборной Нидерландов размещено на лимитированную банкноту.
На уникальной лимитированной банкноте номиналом в 8 евро будет изображен гол Денниса Бергкампа в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.
Гол, который вывел сборную Нидерландов в полуфинал чемпионата мира, был забит на последних минутах ¼ финала после длинной передачи от защитника Франка де Бура. На чемпионате мира во Франции 1998 года «оранжевые» заняли четвертое место.
Номинал банкноты выбран не случайно — именно под восьмым номером Деннис Бергкамп играл в сборной Нидерландов.
Часть тиража будет покрыта 23-каратным сусальным золотом и выставлена на продажу на аукционе.
Представитель типографии, которая занимается производством этой банкноты, Марсель Клок прокомментировал выпуск купюры в честь гола Бергкампа.
«В этом году исполняется 25 лет со дня уникального гола Бергкампа. Вот почему мы захотели отдать дань уважения этому голу и карьере Денниса. Мы впервые печатаем купюру в честь спортсмена. Тираж банкноты — 25 тыс. экземпляров. Также будет выпущена версия из сусального золота. Она, конечно, будет дороже», — приводит слова Клока NH Nieuws.
Воспитанник «Аякса» провел 79 матчей за сборную Нидерландов, в которых забил 37 мячей. Большую часть карьеры — с 1995 по 2006 год — Деннис Бергкамп провел, играя за лондонский «Арсенал», с которым трижды становился чемпионом Англии.