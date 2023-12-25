«Галатасарай» пожаловался на судейство дерби, «Фенербахче» ответил
В рамках 18-го тура чемпионата Турции состоялось стамбульское дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0).
В рамках 18-го тура чемпионата Турции состоялось стамбульское дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0).
После игры пресс-служба «Галатасарая» опубликовала фото нападающего Мауро Икарди с синяком под глазом.
«Мы показываем то, что судейская коллегия, камера VAR и 26 камер не увидели. И нам стыдно за них. Надеемся, что однажды тем, кто довел турецкий футбол до этого момента, будет стыдно», — говорится в заявлении клуба.
Защитник «Фенербахче» Александер Джику толкнул Икарди в спину, после чего аргентинец врезался лицом в штангу. Судьи оставили момент без внимания.
«Фенербахче» в соцсетях ответил на заявление «Галатасарая».
«Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока о штангу ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», — говорится в обращении пресс-службы желто-синих.
После 17 туров «Галатасарай» и «Фенербахче», набрав по 44 очков, находятся в самом верху турнирной таблицы турецкой Суперлиги, оторвавшись от остальных конкурентов. У занимающего третье место «Кайсериспора» 29 очков.