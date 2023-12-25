Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.12
Вулверхэмптон
Челси
21
Футбол. Зарубежный
26.12
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
26.12
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
26.12
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
26.12
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Галатасарай» пожаловался на судейство дерби, «Фенербахче» ответил

В рамках 18-го тура чемпионата Турции состоялось стамбульское дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0).

Фенербахче
Галатасарай
Наверх
Источник: Reuters

После игры пресс-служба «Галатасарая» опубликовала фото нападающего Мауро Икарди с синяком под глазом.

«Мы показываем то, что судейская коллегия, камера VAR и 26 камер не увидели. И нам стыдно за них. Надеемся, что однажды тем, кто довел турецкий футбол до этого момента, будет стыдно», — говорится в заявлении клуба.

Защитник «Фенербахче» Александер Джику толкнул Икарди в спину, после чего аргентинец врезался лицом в штангу. Судьи оставили момент без внимания.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Фенербахче» в соцсетях ответил на заявление «Галатасарая».

«Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока о штангу ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», — говорится в обращении пресс-службы желто-синих.

После 17 туров «Галатасарай» и «Фенербахче», набрав по 44 очков, находятся в самом верху турнирной таблицы турецкой Суперлиги, оторвавшись от остальных конкурентов. У занимающего третье место «Кайсериспора» 29 очков.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зарема Салихова: Абаскаль — провал года, я бы не позволила ему...
Зарема: за два года в «Спартаке» я выиграла все, что было возможно
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь