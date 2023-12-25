«Галатасарай» пожаловался на судейство дерби, «Фенербахче» ответил

После игры пресс-служба «Галатасарая» опубликовала фото нападающего Мауро Икарди с синяком под глазом.

«Мы показываем то, что судейская коллегия, камера VAR и 26 камер не увидели. И нам стыдно за них. Надеемся, что однажды тем, кто довел турецкий футбол до этого момента, будет стыдно», — говорится в заявлении клуба.

Защитник «Фенербахче» Александер Джику толкнул Икарди в спину, после чего аргентинец врезался лицом в штангу. Судьи оставили момент без внимания.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240095" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Фенербахче» в соцсетях ответил на заявление «Галатасарая».

«Попытка создать впечатление жертвы из-за удара игрока о штангу ворот. Мы оставляем это на усмотрение общественности», — говорится в обращении пресс-службы желто-синих.