Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Осасуна
Альмерия
Футбол. Зарубежный
3.01
Жирона
Атлетико
43
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
3.01
Сельта
Бетис
21
Футбол. Зарубежный
3.01
Реал
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
23:30
Лас-Пальмас
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
09:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Зенита» продолжит карьеру в чемпионате Бразилии

«Зенит» объявил о переходе защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал» на правах аренды.

Зенит
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что у «Зенита» будет возможность досрочно вернуть Ренана из аренды, если летом российский клуб получит предложение по игроку.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года из «Коринтианса». За клуб из Санкт-Петербурга бразилец провел 18 матчей. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.

«Интернасьонал» закончил минувший сезон в чемпионате Бразилии на девятом месте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Две передачи Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения
Гол, пас, овация и несостоявшийся шедевр. Крутая игра Миранчука...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь