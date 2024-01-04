Защитник «Зенита» продолжит карьеру в чемпионате Бразилии

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года. Ранее сообщалось, что у «Зенита» будет возможность досрочно вернуть Ренана из аренды, если летом российский клуб получит предложение по игроку.

Ренан перешел в «Зенит» в январе 2023 года из «Коринтианса». За клуб из Санкт-Петербурга бразилец провел 18 матчей. Контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года.