Самолет сборной Гамбии совершил экстренную посадку по пути на Кубок Африки

Источник: Соцсети

Самолет африканской команды спустя девять минут полета развернулся и совершил экстренную посадку в обратном направлении в столице Гамбии Банжуле. Такое решение было принято экипажем в связи с технической неисправностью судна. Предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне.

Несколько футболистов сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода на борту самолета. Сообщается, что сборной Гамбии предоставили слишком маленький самолет, не рассчитанный на такое количество пассажиров.

«Мы все могли погибнуть. Все быстро заснули, включая меня. Через девять минут пилот решил вернуться, потому что не было подачи кислорода. Некоторые игроки не просыпались до тех пор, пока мы не приземлились. Через полчаса полета мы все были бы мертвы», — цитирует бельгийского главного тренера команды Тома Сенфиета издание Nieuwsblad.

Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно скорее отправиться на континентальное первенство.