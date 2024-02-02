«Ростов», «Спартак» и сборная России поздравили Карпина с 55-летием
Главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину сегодня исполняется 55 лет.
Главному тренеру «Ростова» и сборной России Валерию Карпину сегодня исполняется 55 лет.
С юбилеем наставника национальной команды в соцсетях поздравили пресс-службы сборной России, «Ростова» и его бывшего клуба московского «Спартака», в котором он пять лет провел в качестве игрока и еще пять лет в качестве главного тренера.
Примечательно, что Карпин отмечает день рождение в один день с бывшим партнером по «Спартаку» и сборной России, а ныне тренером Игорем Шалимовым. Ему сегодня также исполняется 55 лет.