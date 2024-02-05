Криштиану Роналду исполнилось 39 лет

Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, самым результативным игроком на уровне сборных, а также рекордсменом «Реала». За свою карьеру он выиграл пять «Золотых мячей». Также в активе Криштиану 5 побед в Лиге чемпионов, три — в АПЛ, две — в Ла Лиге, две — в Серии А. В составе сборной в 2016 году он стал чемпионом Европы.