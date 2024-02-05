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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану Роналду исполнилось 39 лет

В 2023 году нападающий «Аль-Насра» забил 54 мяча, опередив всех по количеству голов за календарный год.

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Источник: Соцсети

Криштиану Роналду 5 февраля отмечает свой 39-й день рождения.

Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, самым результативным игроком на уровне сборных, а также рекордсменом «Реала». За свою карьеру он выиграл пять «Золотых мячей». Также в активе Криштиану 5 побед в Лиге чемпионов, три — в АПЛ, две — в Ла Лиге, две — в Серии А. В составе сборной в 2016 году он стал чемпионом Европы.

Роналду воспитанник лиссабонского «Спортинга». Также форвард выступал за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В настоящий момент Криштиану играет в саудовском «Аль-Насре». В сезоне-2023/24 он провел 18 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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