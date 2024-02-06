Это’О подал в отставку с поста президента Камерунской федерации футбола

Накануне состоялось заседание CFF, на котором обсуждалось выступление сборной Камеруна на Кубке африканских наций. После третьего места на предыдущем турнире два года назад, Камерун не смог преодолеть стадию ⅛ финала, проиграв сборной Нигерии (0:2). Во время заседания Это’О объявил о решении уйти с поста президента федерации и предложил сделать то же самое остальным членам исполкома.

«Члены исполнительного комитета решили сохранить свои нынешние мандаты и, таким образом, единогласно отклонили отставку президента, тем самым подтвердив свою уверенность в том, что он продожит восстанавливать и развивать камерунский футбол на всех уровнях, как предусмотрено в его плане, принятом на выборном общем собрании 11 декабря 2021 года», — сказано в заявлении CFF.

Это’О известен по выступлениям за «Барселону», «Интер» и «Челси». В период с 2011 по 2013 год камерунец выступал за махачкалинский «Анжи». На его счету 73 матча, в которых он забил 36 мячей и сделал 16 голевых передач.

В 2019 году Это’О в возрасте 38 лет завершил игровую карьеру. Спустя полтора года он занял пост президента CFF. Срок его полномочий истекает в конце 2025 года.