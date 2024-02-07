Месси надеется сыграть в Японии после скандала в Гонконге
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем физическом состоянии перед товарищеской игрой с японским клубом «Виссел Кобе». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о своем физическом состоянии перед товарищеской игрой с японским клубом «Виссел Кобе». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Матч состоится сегодня в Токио в 13:00 по московскому времени.
«Если честно, то я чувствую себя очень хорошо в сравнении с тем, как было несколько дней назад. Я посмотрю, как пройдёт тренировка, а затем приму решение. Я пока не знаю, смогу ли сыграть. Но мне очень хотелось бы сделать это. Мне не повезло, что не удалось сыграть с командой Гонконга. Но я испытывал дискомфорт. Мне было тяжело», — сказал Месси.
«Интер Майами» проводит турне по странам Азии в рамках подготовки к новому сезону МЛС. Из-за мышечного дискомфорта Месси отыграл всего семь минут в матче с «Аль-Насром» (0:6), а в последней игре против звезд чемпионата Гонконга и вовсе не появился на поле. Отсутствие звездного аргентинца спровоцировало серьезный скандал, так как по условиям контракта Месси должен был отыграть в этом матче не менее 45 минут.
После товарищеского матча в Японии «Интер Майами» отправится в США, где 16 февраля проведет заключительную игру предсезонки против родного клуба Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойс», за который он играл до 13 лет. 22 февраля «Интер Майами» начнет новый сезон МЛС домашним матчем против клуба «Реал Солт-Лейк».