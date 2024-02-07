Месси надеется сыграть в Японии после скандала в Гонконге

Матч состоится сегодня в Токио в 13:00 по московскому времени.

«Если честно, то я чувствую себя очень хорошо в сравнении с тем, как было несколько дней назад. Я посмотрю, как пройдёт тренировка, а затем приму решение. Я пока не знаю, смогу ли сыграть. Но мне очень хотелось бы сделать это. Мне не повезло, что не удалось сыграть с командой Гонконга. Но я испытывал дискомфорт. Мне было тяжело», — сказал Месси.

«Интер Майами» проводит турне по странам Азии в рамках подготовки к новому сезону МЛС. Из-за мышечного дискомфорта Месси отыграл всего семь минут в матче с «Аль-Насром» (0:6), а в последней игре против звезд чемпионата Гонконга и вовсе не появился на поле. Отсутствие звездного аргентинца спровоцировало серьезный скандал, так как по условиям контракта Месси должен был отыграть в этом матче не менее 45 минут.