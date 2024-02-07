Месси остался в запасе на матче «Интер Майами» в Японии

36-летний аргентинец не попадал в стартовый состав команды третью игру подряд. Из-за мышечного дискомфорта Месси отыграл всего семь минут в матче с «Аль-Насром» (0:6), а в игре против звезд чемпионата Гонконга (4:1) и вовсе не появился на поле.

Перед матчем с «Виссел Кобе» Месси сообщил, что его физическое состояние постепенно улучшается, и выразил надежду, что ему удастся сыграть в Японии.

Матч с «Виссел Кобе» начнется в 13:00 по московскому времени. В стартовом составе «Интер Майами» выйдет уругвайский нападающий Луис Суарес, который также из-за проблем со здоровьем пропустил игру в Гонконге.