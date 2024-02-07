Месси остался в запасе на матче «Интер Майами» в Японии
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси остался в запасе на товарищеский матч против японского клуба «Виссел Кобе».
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси остался в запасе на товарищеский матч против японского клуба «Виссел Кобе».
36-летний аргентинец не попадал в стартовый состав команды третью игру подряд. Из-за мышечного дискомфорта Месси отыграл всего семь минут в матче с «Аль-Насром» (0:6), а в игре против звезд чемпионата Гонконга (4:1) и вовсе не появился на поле.
Перед матчем с «Виссел Кобе» Месси сообщил, что его физическое состояние постепенно улучшается, и выразил надежду, что ему удастся сыграть в Японии.
Матч с «Виссел Кобе» начнется в 13:00 по московскому времени. В стартовом составе «Интер Майами» выйдет уругвайский нападающий Луис Суарес, который также из-за проблем со здоровьем пропустил игру в Гонконге.
После товарищеского матча в Японии «Интер Майами» отправится в США, где 16 февраля проведет заключительную игру предсезонки против первого клуба Месси «Ньюэллс Олд Бойс», за который он играл до 13 лет. 22 февраля «Интер Майами» начнет новый сезон МЛС домашним матчем против клуба «Реал Солт-Лейк».