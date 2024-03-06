Суд Москвы заочно арестовал блогера Евгения Савина «КраСаву»

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России», — приводит слова представителя суда «РИА Новости Спорт».

Год назад Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. После интервью Ксении Собчак он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации. В феврале МВД России объявило Савина в розыск.