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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Суд Москвы заочно арестовал блогера Евгения Савина «КраСаву»

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера и президента клуба «Красава» Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии.

Источник: Соцсети

«Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Савина на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории России», — приводит слова представителя суда «РИА Новости Спорт».

Год назад Тверской суд Москвы оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. После интервью Ксении Собчак он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации. В феврале МВД России объявило Савина в розыск.

Евгений Савин, в прошлом профессиональный футболист, основал клуб «Красава» в 2021 году. Также он завел YouTube-канал о футболе — «КраСава». В сезоне-2021/22 команда выступала во Второй лиге. Позднее «Красаве» запретили тренироваться на базе в Красногорске, после этого Савин перевез команду на Кипр и заявил ее во второй дивизион местного чемпионата.

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Суд Москвы заочно арестовал блогера Евгения Савина «КраСаву»
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