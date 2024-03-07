Экс-игрок сборной России провалил просмотр в худший клуб чемпионата Словении
Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец в интервью Sport24 рассказал, как минувшей зимой не смог пройти просмотр в худший клуб чемпионата Словении.
Бывший полузащитник сборной России Павел Могилевец в интервью Sport24 рассказал, как минувшей зимой не смог пройти просмотр в худший клуб чемпионата Словении.
В ноябре 2023 года Могилевец расторг контракт с «Урарту», сыграв за действующего чемпиона Армении всего 12 матчей. С тех пор 31-летний футболист находится в поисках новой команды.
«Было несколько вариантов из Казахстана, не срослось. Таиланд — то же самое. Меня хотел тренер, его убрали, и я больше не интересен. Еще за свой счет ездил на просмотр в футбольный клуб “Рогашка”, последнее место чемпионата Словении. Помог друг, который там давно живет.
Я приехал, обрадовался: “Наконец попрактикуюсь в английском!” Потренировался, наступает день игры. Вышел за второй состав, отыграл час. Тяжеловато, я все-таки три месяца без команды. И дальше было что-то: на следующий день — еще одна игра! У меня такое впервые, чтобы два матча за два дня.
Во втором я сыграл минут сорок, но умер уже через пятнадцать. Потом другу пишет спортивный директор: “Павел — не атлет-бегунок. У него слабые показатели на датчиках GPS”. Мне впервые отказали из-за показаний датчиков! Но ладно, тут все честно. Сказали, как есть: у них нет времени ждать, пока наберу форму. Нет проблем.
Сейчас я по-прежнему в Ереване. Семье здесь комфортно, мне тоже. Хочу, чтобы дочка спокойно год отходила в садик, чтобы у нее появились друзья. Не хочу их перевозить туда-сюда — да и куда? Рассчитываю ли еще поиграть? Не то чтобы. Мне помогают с поисками, но я надежд не питаю. Летом будет последняя попытка. Никуда не устроюсь — закончу, думаю», — рассказал Могилевец.
Могилевец является воспитанником «Зенита», за который он отыграл 20 игр. Также полузащитник выступал за «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Нижний Новгород», суммарно проведя в РПЛ почти 150 матчей.
В активе Могилевца четыре матча за сборную России. В составе национальной команды он ездил на чемпионат мира 2014 года в Бразилии, но на поле не выходил.