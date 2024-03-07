Арсен Адамов: Бакаев кайфует в ОАЭ, мы каждый день на связи
Защитник «Зенита», выступающий на правах аренды за «Оренбург», Арсен Адамов рассказал о своем общении с бывшим одноклубником Зелимханом Бакаевым.
Защитник «Зенита», выступающий на правах аренды за «Оренбург», Арсен Адамов рассказал о своем общении с бывшим одноклубником Зелимханом Бакаевым.
Зелимхан Бакаев, на данный момент выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду», по словам Арсена Адамова, на испытывает проблем в ОАЭ.
«Слежу за выступлениями Бакаева в ОАЭ. Каждый день на связи. Играем вместе в Counter-Strike. У него все хорошо: он кайфует в ОАЭ, забивает, хорошо играет. Очень рад за него», — приводит слова Адамова Metaratings.
Бакаев перешел в «Аль-Вахду» в сентябре 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за новую команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
26-летний Бакаев — воспитанник московского «Спартака». Выступал также за тульский «Арсенал» и «Зенит».