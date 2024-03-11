«Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне МЛС

В составе канадской команды отличились Фернандо Альварес (13'), Матиас Коккаро (75') и Ибрахим Сунуси (78'). У хозяев забитыми мячами отметились Леонардо Кампана (71') и Жорди Альба (80').

«Интер Майами» начинал матч не в оптимальном составе: Серхио Бускетс вышел на замену на 66-й минуте, Луис Суарес появился на поле на 77-й, а Лионель Месси вовсе не был включен в заявку на эту встречу. Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил перестановки в составе запланированной ротацией.

«Еще около недели назад мы договорились, что Месси пропустит этот матч. Независимо от того, что случилось в Нэшвилле, мы условились, что он получит отдых», — сказал Мартино.

В четверг, 14 марта, «Интер Майами» дома сыграет ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла». В концовке первом матче, который завершился со счетом 2:2, Месси получил болезненный удар шипами по икроножной мышце. Аргентинец пролежал на газоне несколько минут, однако не стал просить замены и смог доиграть матч до конца.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=eeb133281fd22ec1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240713" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.