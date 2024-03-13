«Ювентус» квалифицировался на клубный чемпионат мира

В турнире примут участие 32 клуба, из которых 12 будут представлять Европу. Участие европейских клубов определяется по рейтингу УЕФА за последние четыре года.

Участие «Ювентуса» в турнире стало возможно после того, как «Лацио» и «Наполи» не смогли выйти в ¼ финала Лиги чемпионов. Римский клуб по сумме двух матчей уступил «Баварии» (1:0, 0:3), а неаполитанцы оказались слабее «Барселоны» (1:1, 1:3).

«Ювентус» стал десятой европейской командой, которой удалось отобраться на клубный ЧМ. Оставшаяся путевка достанется одной из испанских команд — «Барселоне» или «Атлетико». Двенадцатый слот зарезервирован под победителя текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее право принять участие в клубном ЧМ от УЕФА получили «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» (как победители трех последних розыгрышей ЛЧ), а также

«Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Интер», «Порту», «Бенфика» и дортмундская «Боруссия».

От других конфедераций на турнир отобрались «Палмейрас», «Флуминенсе», «Фламенго» (все — Бразилия), «Леон», «Монтерей» (оба — Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Урава Редс» (Япония), «Аль-Ахли» (Египет), «Видад Касабланка» (Марокко) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).