Месси может пропустить ближайший матч MLS из-за травмы
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси скорее всего не примет участие в матче MLS с «Ди Си Юнайтед».
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Лионель Месси скорее всего не примет участие в матче MLS с «Ди Си Юнайтед».
«Интер Майами» сыграет с «Ди Си Юнайтед» на выезде 16 марта.
«Я не хочу рисковать, но я предполагаю, что он не сможет принять участие в субботней игре. Это единственное, что я могу сказать на данный момент. Скоро мы проведем несколько тестов и посмотрим, как он себя чувствует. У Лео перенапряжение мышц правой ноги. Не хочется рисковать. Попытались проверить сможет ли он продержаться еще немного после перерыва, но его беспокоило это, поэтому последовала замена. Было ясно, что в начале сезона Месси не будет играть во всех матчах. Если он не играет или нам приходится его менять, то для меня это не просто уход какого-то другого футболиста. Он лучший игрок всех времен», — приводит слова Мартино ESPN.
Ранее Месси и Суарес помогли команде выйти в ¼ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:1. Суарес открыл счет в начале матча с передачи Месси. Позднее аргентинец получил мяч в штрафной площади соперника и отличился сам. Третий гол забил полузащитник Роберт Тейлор, вышедший на замену Месси во втором тайме, с передачи Суареса.