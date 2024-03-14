Месси может пропустить ближайший матч MLS из-за травмы

«Я не хочу рисковать, но я предполагаю, что он не сможет принять участие в субботней игре. Это единственное, что я могу сказать на данный момент. Скоро мы проведем несколько тестов и посмотрим, как он себя чувствует. У Лео перенапряжение мышц правой ноги. Не хочется рисковать. Попытались проверить сможет ли он продержаться еще немного после перерыва, но его беспокоило это, поэтому последовала замена. Было ясно, что в начале сезона Месси не будет играть во всех матчах. Если он не играет или нам приходится его менять, то для меня это не просто уход какого-то другого футболиста. Он лучший игрок всех времен», — приводит слова Мартино ESPN.