Месси вывел «Интер Майами» в ¼ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ

На восьмой минуте счет открыл нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, который после передачи Лионеля Месси реализовал выход один на один. На 23-й минуте звездный аргентинец получил мяч в штрафной площади соперника и отличился сам. На 63-й минуте после подачи Суареса в штрафную забил полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор. В добавленной время нападающий «Нэшвилла» Сэм Сарридж сумел забить гол престижа.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=85e0eb2d96414d90&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240753" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый матч между командам завершился со счетом 2:2. «Интер Майами» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где его соперником станет победитель пары «Монтеррей» — «Цинциннати» (первый матч — 1:0).

Месси отметился результативным действием в каждом из пяти проведенных матчей за «Интер Майами» в этом году. На счету 36-летнего аргентинца четыре забитых мяча и две голевые передачи. У 37-летнего Суареса после шести игр четыре гола и пять результативных передач.