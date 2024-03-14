Месси вывел «Интер Майами» в ¼ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ
«Интер Майами» дома обыграл «Нэшвилл» (3:1) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
«Интер Майами» дома обыграл «Нэшвилл» (3:1) в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ.
На восьмой минуте счет открыл нападающий «Интер Майами» Луис Суарес, который после передачи Лионеля Месси реализовал выход один на один. На 23-й минуте звездный аргентинец получил мяч в штрафной площади соперника и отличился сам. На 63-й минуте после подачи Суареса в штрафную забил полузащитник «Интер Майами» Роберт Тейлор. В добавленной время нападающий «Нэшвилла» Сэм Сарридж сумел забить гол престижа.
Первый матч между командам завершился со счетом 2:2. «Интер Майами» впервые в своей истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где его соперником станет победитель пары «Монтеррей» — «Цинциннати» (первый матч — 1:0).
Месси отметился результативным действием в каждом из пяти проведенных матчей за «Интер Майами» в этом году. На счету 36-летнего аргентинца четыре забитых мяча и две голевые передачи. У 37-летнего Суареса после шести игр четыре гола и пять результативных передач.
Следующий матч в МЛС «Интер Майами» проведет в субботу, 16 марта, на выезде против «Ди Си Юнайтед».