Дани Алвес спустя 14 месяцев вышел на свободу

Адвокаты бразильца внесли в суд Барселоны залог в размере одного миллиона евро. В ближайшее время Алвес покинет исправительное учреждение. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев.

20 марта стало известно, что суд Барселоны согласился выпустить Дани Алвеса из тюрьмы на время рассмотрения апелляции. Помимо залога 40-летний футболист должен сдать испанский и бразильский паспорта, чтобы не иметь возможности покинуть страну. Также его обязуют еженедельно отмечаться в суде Барселоны, где рассматривается его дело.

Ранее сообщалось, что представители Алвеса были вынуждены взять кредит, чтобы собрать необходимую для его освобождения сумму.

22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.