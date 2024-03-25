Дани Алвес спустя 14 месяцев вышел на свободу
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес освобожден под залог на время рассмотрения апелляции по его приговору. Об этом сообщает Marca.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес освобожден под залог на время рассмотрения апелляции по его приговору. Об этом сообщает Marca.
Адвокаты бразильца внесли в суд Барселоны залог в размере одного миллиона евро. В ближайшее время Алвес покинет исправительное учреждение. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев.
20 марта стало известно, что суд Барселоны согласился выпустить Дани Алвеса из тюрьмы на время рассмотрения апелляции. Помимо залога 40-летний футболист должен сдать испанский и бразильский паспорта, чтобы не иметь возможности покинуть страну. Также его обязуют еженедельно отмечаться в суде Барселоны, где рассматривается его дело.
Ранее сообщалось, что представители Алвеса были вынуждены взять кредит, чтобы собрать необходимую для его освобождения сумму.
22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.
Алвес является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.