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12:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Эрик Кантона записал музыкальный альбом и поедет в тур по Европе

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона после актерской карьеры решил стать музыкантом.

Источник: AP 2023

Кантона завершил профессиональную спортивную карьеру в 1997 году, вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал четырехкратным победителем Премьер-лиги, двукратным обладателем Кубка Англии и три раза завоевал Суперкубок страны.

Ранее Британское издание FourFourTwo представило рейтинг главных футбольных икон 90-х годов. Кантона попал в него наряду с Сэром Алексом Фергюсоном, Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом.

Еще до окончания карьеры футболиста Кантона начал сниматься в кино. Всего на его счету более 20 фильмов.

Теперь же Кантона записал музыкальный альбом с уклоном в рок и меланхолию. У него уже есть даты выступлений во Франции и Великобритании.

"Музыка появляется раньше человека. Это природа, дождь, ветер, вибрации, которые старше нас. Никто не может жить без музыки.

Это не просто звук, это цвет. Красный. Цвет двух виниловых пластинок моего отца. Он слушал их снова и снова, когда рисовал дома", — приводит слова Эрика издание Ouest France.

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