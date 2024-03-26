Эрик Кантона записал музыкальный альбом и поедет в тур по Европе

Кантона завершил профессиональную спортивную карьеру в 1997 году, вместе с «Манчестер Юнайтед» он стал четырехкратным победителем Премьер-лиги, двукратным обладателем Кубка Англии и три раза завоевал Суперкубок страны.

Ранее Британское издание FourFourTwo представило рейтинг главных футбольных икон 90-х годов. Кантона попал в него наряду с Сэром Алексом Фергюсоном, Дэвидом Бекхэмом и Зинедином Зиданом.

Еще до окончания карьеры футболиста Кантона начал сниматься в кино. Всего на его счету более 20 фильмов.

Теперь же Кантона записал музыкальный альбом с уклоном в рок и меланхолию. У него уже есть даты выступлений во Франции и Великобритании.

"Музыка появляется раньше человека. Это природа, дождь, ветер, вибрации, которые старше нас. Никто не может жить без музыки.