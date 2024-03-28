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10:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Депая опроверг информацию о внесении залога за Дани Алвеса

Агент нападающего мадридского «Атлетико» Мемфиса Депая Себастьян Ледюр отреагировал на информацию о внесении футболистом залога за Дани Алвеса.

Источник: Reuters

Ранее в СМИ сообщили, что Мемфис Депай внес залог в суд Барселоны в размере €1 млн, который позволил Алвесу выйти на свободу на время рассмотрения апелляции по своему приговору. 40-летний бразилец не располагает требуемой суммой из-за долгов и заморозки банковских счетов.

«Это фейковые новости, абсолютная неправда», — приводит слова Ледюра Goal со ссылкой на интервью Informativos Telecinco.

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Алвес вышел из тюрьмы в понедельник, 25 марта. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев. 22 февраля его приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей €150 тыс, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач.

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