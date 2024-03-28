Агент Депая опроверг информацию о внесении залога за Дани Алвеса

Ранее в СМИ сообщили, что Мемфис Депай внес залог в суд Барселоны в размере €1 млн, который позволил Алвесу выйти на свободу на время рассмотрения апелляции по своему приговору. 40-летний бразилец не располагает требуемой суммой из-за долгов и заморозки банковских счетов.

«Это фейковые новости, абсолютная неправда», — приводит слова Ледюра Goal со ссылкой на интервью Informativos Telecinco.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a3ef42ef40152a8f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240902" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Алвес вышел из тюрьмы в понедельник, 25 марта. Он находился под стражей с января 2023 года и провел в заключении 14 месяцев. 22 февраля его приговорили к четырем с половиной годам тюремного заключение за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также его обязали выплатить пострадавшей €150 тыс, запретив приближаться к ней в течение девяти с половиной лет. Адвокаты футболиста подали апелляцию на приговор.