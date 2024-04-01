Сын Аршавина забил гол за «Спартак» прямым ударом с углового
Нападающий академии московского «Спартака» Арсений Аршавин забил эффектный гол прямым ударом с углового на Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева.
Нападающий академии московского «Спартака» Арсений Аршавин забил эффектный гол прямым ударом с углового на Всероссийском детском турнире на призы Олега Романцева.
11-летний сын экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина закрутил мяч с углового в ворота команды «Виста Джуниор» из Геленджика. Матч завершился со счетом 14:1 в пользу академии «красно-белых».
Арсений Аршавин находится в системе московского клуба с 2020 года. Он выступает за команду 2012 года рождения.