Робиньо в тюрьме Сан-Паулу сможет играть в футбол с заключенными

Как сообщает Relevo, Робиньо, отбывающий наказание в тюрьме Тремембе в Сан-Паулу за групповое изнасилование, будет иметь возможность играть в футбол с заключенными и принимать участие в местных чемпионатах.

По данным источника, Робиньо проживает в камере площадью чуть более 8 квадратных метров, которую он делит с другим заключенным. Помимо футбольных полей, тюремный комплекс, в котором отбывает наказание футболист, оборудован библиотекой и комнатой, предназначенной для игры в шахматы. Также Робиньо сможет ухаживать за тюремным садом.

22 марта 40-летний Робиньо был доставлен в Тремембе. Ранее бразильский суд вынес вердикт, согласно которому экс-футболист, заочно приговоренный к тюремному заключению в Италии, должен отбывать наказание в Бразилии. В ноябре 2017 года Робиньо был осужден за участие в групповом изнасиловании, которое, предположительно, произошло в миланском ночном клубе в 2013 году. Потерпевшей стала 23-летней женщина. Бывший футболист сборной Бразилии покинул Италию до вынесения судебного решения. Конституция Бразилии запрещает экстрадицию своих граждан, поэтому итальянская сторона добивалась, чтобы Робиньо отбывал наказание в Бразилии. Спортсмен отрицает вину и подал апелляцию в Верховный суд страны.