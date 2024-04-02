Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Химки
Ростов
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Бернли
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Кубок России
17:30
СКА-Хабаровск
Динамо
12
Все события
19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывшая жена обвинила Мамаева в попытке отсудить 10 млн рублей

Павел и Алана Мамаевы были женаты с 2013 года. В марте 2021 года супруга заявила об измене футболиста и разводе.

Источник: РИА "Новости"

Алана Мамаева рассказала в соцсетях, что Павел планирует отсудить у нее более 10 миллионов рублей за неосновательное обогащение во время брака спустя три года после их развода.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Павла. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения. Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать. Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», — написала Алана.

Последним клубом 35-летнего Мамаева были подмосковные «Химки», которые он покинул летом 2022 года. Также он выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Краснодар» и «Ростов». Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным —Суперкубка страны в составе армейского клуба. За сборную России Мамаев провел 15 матчей. Он объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Тарасова: Международные чиновники занимаются травлей Валиевой
Бывшая жена обвинила Мамаева в попытке отсудить 10 млн рублей
Алексей Миранчук попал в сборную тура в чемпионате Италии
Аршавин назвал тренера, который мог бы возглавить «Спартак»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь