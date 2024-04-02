Бывшая жена обвинила Мамаева в попытке отсудить 10 млн рублей

Алана Мамаева рассказала в соцсетях, что Павел планирует отсудить у нее более 10 миллионов рублей за неосновательное обогащение во время брака спустя три года после их развода.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Павла. Я даже не могла представить, что спустя три года такое может произойти. Претензия о взыскании неосновательного обогащения. Господин Мамаев считает, что во время брака я как-то неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги. Я уже просто не знаю, что сказать. Он требует с меня 10 миллионов 20 тысяч рублей. Мамаев прикрепил все данные о денежных переводах и считает, что я неосновательно обогатилась», — написала Алана.