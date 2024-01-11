Милонов: Неприятно говорить о Мамаеве, он живет жизнью проституток

Ранее Мамаев грубо ответил журналисту, который пытался взять у него комментарий по поводу дебоша на рейсе Москва — Дубай.

"Журналисту, который снял Павла Мамаева в аэропорту, повезло, что тот только послал его на три веселых буквы, а не отоварил стулом. Денису Паку повезло меньше, чем этому корреспонденту. Мамаеву не стоит себя вести как экзальтированная девка с болонкой, которая едет в Дубай. Еще бы себе губы в дорогу сделал.

Очень противно осознавать, что снова началась эта Дольче Вита и все эти шаблонные, стереотипные и инстасамочные поездки в Дубай. У людей как было примитивное мышиное сознание, таким оно и осталось. Даже неприятно говорить о Мамаеве! Ладно бы делом был занят, а он — в Дубай собрался.