Милонов: Неприятно говорить о Мамаеве, он живет жизнью проституток
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скандал с участием бывшего игрока сборной России Павла Мамаева.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал скандал с участием бывшего игрока сборной России Павла Мамаева.
Ранее Мамаев грубо ответил журналисту, который пытался взять у него комментарий по поводу дебоша на рейсе Москва — Дубай.
"Журналисту, который снял Павла Мамаева в аэропорту, повезло, что тот только послал его на три веселых буквы, а не отоварил стулом. Денису Паку повезло меньше, чем этому корреспонденту. Мамаеву не стоит себя вести как экзальтированная девка с болонкой, которая едет в Дубай. Еще бы себе губы в дорогу сделал.
Очень противно осознавать, что снова началась эта Дольче Вита и все эти шаблонные, стереотипные и инстасамочные поездки в Дубай. У людей как было примитивное мышиное сознание, таким оно и осталось. Даже неприятно говорить о Мамаеве! Ладно бы делом был занят, а он — в Дубай собрался.
Все эскортницы имеют геолокацию на Мальдивах и в ОАЭ, и Мамаев живет жизнью проституток. Хочется меньше о таких людях говорить, потому что они не по духу российского спорта, а просто те, кто зарабатывают в нашей стране бабки. Есть повод задуматься, был ли оправдан заоблачный гонорар Мамаева, и не надо ли ему с небес спуститься на землю. Он незаслуженно засел на облаках", — приводит слова Милонова Sport24.