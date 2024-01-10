Источник: футболист Мамаев устроил дебош в самолете Москва — Дубай

По информации Mash, рейс, на борту которого находился Павел Мамаев с семьей, должен был вылететь из Внуково в 4:45 утра. После того как все пассажиры оказались на борту, капитан корабля заявил, что в самолете обнаружили техническую неисправность — из-за этого вылет перенесли на 23:30.

Мамаев, сидевший в эконом-классе, заявил, что не покинет самолет пока ему не отдадут коляску для ребенка. Позже он все-таки вышел в зал ожидания с семьей, после чего они уехали домой дожидаться своего рейса.

Сам футболист опроверг информацию о том, что устроил скандал.

«Рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета. Всех попросили покинуть борт. Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог. Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить?



Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я, как минимум, находился бы в каком-нибудь отделении полиции. Мы спокойно попросили коляску, потому что она находилась в багаже. К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете», — приводит слова Мамаева Sport24.