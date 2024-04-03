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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду оторвался от Месси по числу хет-триков за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» (8:0) оформил 65-й хет-трик в карьере.

Источник: Reuters

По этому показателю 39-летний португалец оторвался от нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, который за карьеру оформил 57 хет-триков: 48 на клубном уровне и девять в составе сборной.

На счету Роналду 55 хет-триков на клубном уровне и еще 10 в матчах сборных. При этом в 29 случаях португалец забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр всего 12.

Кроме того, Роналду впервые в своей карьере оформил хет-трик, забив все голы из-за пределов штрафной. Первые два гола португалец забил со штрафных ударов, а третий мяч был забит с игры.

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Всего на счету Роналду 24 матча за «Аль-Наср» в чемпионате, в которых он забил 29 мячей и сделал десять голевых передач. Португалец уверенно возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, на семь мячей опережая нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича.

«Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.

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