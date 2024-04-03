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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин — третий по стоимости игрок с постсоветского пространства

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в каждой стране постсоветского пространства.

Монако
Наполи
Арсенал
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Источник: Reuters

Возглавил список грузинский футболист Хвича Кварацхелия, выступающий за «Наполи», его стоимость составляет €80 млн. Второе место занял украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко, его оценили в €42 млн. Тройку лидеров замыкает российский игрок «Монако» Александр Головин, он стоит €30 млн.

В рейтинг вошли три футболиста, которые выступают за команды РПЛ: армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценивается в €18 млн, а также молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук и полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев из Узбекистана, стоимость которых составляет €5 млн.

Ранее в матче 27-го тура Лиги 1 против «Метца» Головин отметился результативной передачей. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Монако». Команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 49 очков.

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Головин — третий по стоимости игрок с постсоветского пространства
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