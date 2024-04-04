«Интер Майами» без Месси проиграл в ¼ финала Кубка чемпионов

Хозяева открыли счет на 19-й минуте, когда после углового отличился защитник Томас Авилес. На 65-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Давида Руиза, который за четыре минуты получил две желтых карточки. Уже через две минуты мексиканский клуб сумел сравнять счет. Победный мяч был забит на 89-й минуте после ошибки полузащитника «Интер Майами» Диего Гомеса, который допустил потерю мяча у своей штрафной площади.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4549aa4b3579e550&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241012" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лионель Месси вернулся к тренировкам после травмы задней поверхности бедра, но в заявку на матч не попал. Его бывшие одноклубники по «Барселоне» Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба отыграли весь матч, но не сумели отличиться результативными действиями.

«Монтеррей» является одним из самых титулованных клубов Северной Америки. За последние 13 лет мексиканский клуб пять раз выигрывал Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Последний раз это ему удавалось в 2021 году.