Президент «Галатасарая»: Турецкий футбол опозорился на весь мир
Глава «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался после срыва матча за Суперкубок Турции футболистами «Фенербахче».
Глава «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался после срыва матча за Суперкубок Турции футболистами «Фенербахче».
«Фенербахче» предупреждал, что в знак протеста против событий в матче с «Трабзонспором» сорвет игру. Клуб выставил на матч состав из игроков молодежной и юношеской команд, который покинул поле на 2-й минуте после гола, забитого футболистами «Галатасарая». «Фенербахче» засчитали техническое поражение, «Галатасарай» стал обладателем трофея.
«Вместо того, чтобы дать болельщикам в Шанлыурфе посмотреть дерби, мы столкнулись с нелепыми вещами. Это очень важный Кубок, Кубок столетия (Турецкой республики, — прим. ред.). Пока мы наслаждались просмотром дерби, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали. Средства, вырученные от этого матча, должны были пойти на помощь жертвам землетрясения. Я был очень расстроен. Мы опозорились на весь мир.
Разве не жалко детей из команды U-19? Почему вы используете их в своих целях? Кому это было выгодно? Ближайшие дни станут еще более напряженными. Я за то, чтобы прекратить это напряжение. Этот финал не устраивал ни их, ни нас», — приводит слова Озбека Halk TV.
В 30-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» на выезде обыграл «Трабзонспор» со счетом 3:2. После финального свистка «желтые канарейки» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. Началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.
Сообщалось, что руководство «Фенербахче», после нападения на футболистов, рассматривает возможность перехода из чемпионата Турции в лигу другой страны.
Изначально Суперкубок Турции должен был пройти в январе в Саудовской Аравии, но матч также был сорван. Организаторы запретили игрокам выходить на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — первого президента Турции. Также саудовцы не разрешили вывешивать баннеры с определенными слоганами.