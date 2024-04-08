Президент «Галатасарая»: Турецкий футбол опозорился на весь мир

«Вместо того, чтобы дать болельщикам в Шанлыурфе посмотреть дерби, мы столкнулись с нелепыми вещами. Это очень важный Кубок, Кубок столетия (Турецкой республики, — прим. ред.). Пока мы наслаждались просмотром дерби, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали. Средства, вырученные от этого матча, должны были пойти на помощь жертвам землетрясения. Я был очень расстроен. Мы опозорились на весь мир.



Разве не жалко детей из команды U-19? Почему вы используете их в своих целях? Кому это было выгодно? Ближайшие дни станут еще более напряженными. Я за то, чтобы прекратить это напряжение. Этот финал не устраивал ни их, ни нас», — приводит слова Озбека Halk TV.