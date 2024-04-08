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09:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Президент «Галатасарая»: Турецкий футбол опозорился на весь мир

Глава «Галатасарая» Дурсун Озбек высказался после срыва матча за Суперкубок Турции футболистами «Фенербахче».

Галатасарай
Фенербахче
Источник: AFP 2023

«Фенербахче» предупреждал, что в знак протеста против событий в матче с «Трабзонспором» сорвет игру. Клуб выставил на матч состав из игроков молодежной и юношеской команд, который покинул поле на 2-й минуте после гола, забитого футболистами «Галатасарая». «Фенербахче» засчитали техническое поражение, «Галатасарай» стал обладателем трофея.

«Вместо того, чтобы дать болельщикам в Шанлыурфе посмотреть дерби, мы столкнулись с нелепыми вещами. Это очень важный Кубок, Кубок столетия (Турецкой республики, — прим. ред.). Пока мы наслаждались просмотром дерби, мы столкнулись с тем, чего никак не ожидали. Средства, вырученные от этого матча, должны были пойти на помощь жертвам землетрясения. Я был очень расстроен. Мы опозорились на весь мир.

Разве не жалко детей из команды U-19? Почему вы используете их в своих целях? Кому это было выгодно? Ближайшие дни станут еще более напряженными. Я за то, чтобы прекратить это напряжение. Этот финал не устраивал ни их, ни нас», — приводит слова Озбека Halk TV.

В 30-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» на выезде обыграл «Трабзонспор» со счетом 3:2. После финального свистка «желтые канарейки» бурно праздновали победу в центре поля, что не понравилось фанатам хозяев, которые массово выбежали на поле. Началась драка, в которой принимали участие игроки гостей.

Сообщалось, что руководство «Фенербахче», после нападения на футболистов, рассматривает возможность перехода из чемпионата Турции в лигу другой страны.

Изначально Суперкубок Турции должен был пройти в январе в Саудовской Аравии, но матч также был сорван. Организаторы запретили игрокам выходить на поле в футболках с изображением Мустафы Кемаля Ататюрка — первого президента Турции. Также саудовцы не разрешили вывешивать баннеры с определенными слоганами.

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