Черданцев и Губерниев прокомментируют футбольный матч в паре
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объявил, что договорился с коллегой Георгием Черданцевым о совместном комментировании футбольного матча.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объявил, что договорился с коллегой Георгием Черданцевым о совместном комментировании футбольного матча.
«И, внимание, сенсация! Мы с коллегой Георгием Черданцевым принципиально договорились вместе прокомментировать футбольный матч! Найдем время и сделаем просто блестяще!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Накануне Черданцев дал интервью изданию «Спорт День за Днем», где его спросили о желании провести футбольную трансляцию вместе с Губерниевым.
«Да, запросто. Пока у нас не складывалось, но мы с ним с удовольствием ведем футбольные эфиры и, мне кажется, вполне органично друг друга дополняем. Прокомментировать тоже легко, но биатлон бы я не взялся. Дима с футболом справится, а я с биатлоном нет, потому что это слишком специфический вид спорта, и я думаю, что я бы ему сильно мешал.
А в качестве напарника — Дима на опыте. Я как-то случайно слышал, как он комментировал футбол, потому что другой комментатор заболел или куда-то делся, и Дима сходу сел в студию. Причем матч чемпионата Бразилии, про который даже профессиональный комментатор ничего не знает. Так Дима работал так, будто всю жизнь футбол комментирует. Поэтому я думаю, что с ним в паре проблем бы не было никаких, а если бы я сел комментировать биатлон, это был бы, конечно, провал, поэтому я бы не стал напрашиваться к нему в пару», — ответил Черданцев.
Губерниев ведет футбольные студии на «Матч ТВ» и называет себя единственным в России футбольным обозревателем. В 2011 году руководство телеканала «Россия-2» отстранило его от работы на футбольных трансляциях из-за скандальных высказываний, которые попали в эфир в перерыве матча чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Обсуждая травму вратаря Игоря Акинфеева, полученную им в столкновении с нападающим «красно-белых» Веллитоном, Губерниев допустил нелицеприятные слова в адрес потенциальных сменщиков голкипера в сборной России.
В декабре 2023 года Черданцев стал обладателем телевизионной награды ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».