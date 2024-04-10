Черданцев и Губерниев прокомментируют футбольный матч в паре

«Да, запросто. Пока у нас не складывалось, но мы с ним с удовольствием ведем футбольные эфиры и, мне кажется, вполне органично друг друга дополняем. Прокомментировать тоже легко, но биатлон бы я не взялся. Дима с футболом справится, а я с биатлоном нет, потому что это слишком специфический вид спорта, и я думаю, что я бы ему сильно мешал.



А в качестве напарника — Дима на опыте. Я как-то случайно слышал, как он комментировал футбол, потому что другой комментатор заболел или куда-то делся, и Дима сходу сел в студию. Причем матч чемпионата Бразилии, про который даже профессиональный комментатор ничего не знает. Так Дима работал так, будто всю жизнь футбол комментирует. Поэтому я думаю, что с ним в паре проблем бы не было никаких, а если бы я сел комментировать биатлон, это был бы, конечно, провал, поэтому я бы не стал напрашиваться к нему в пару», — ответил Черданцев.