Аршавин — о наградах, которые забрала жена: Дебилизм и только

Аршавин выступал за лондонский «Арсенал» с 2009-го по 2013 год. В апреле 2009 года нападающий забил четыре гола в ворота «Ливерпуля» на его домашнем стадионе. Он стал первым игроком кому удалось сделать покер на «Энфилде» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года. Повторить достижение Аршавина получилось лишь у «Манчестер Сити» спустя 12 лет, в сезоне-2020/21.

— Почему не сохранили футболку с того матча?

— Тут история такая. В школе «Смена» меня тренировал Сергей Гордеев. Он собирает футболки с 9-м номером. Под которым за «Ливерпуль» играл Фернандо Торрес. Я еще до матча решил, что поменяюсь с испанцем и привезу эту майку Гордееву на день рождения. Так и поступил. О чем абсолютно не жалею. Никогда не делал культа из вещей.

С «Энфилда» кто-то из штаба «Арсенала» прихватил игровой мяч, на нем все ребята расписались и мне подарили. Но где он сейчас, не представляю. Возможно, остался у Юли, первой жены. Как и статуэтка, которую мне тогда вручили по итогам апреля, признав игроком месяца в АПЛ, и мои медали, в том числе с Евро-2008…

После развода Юля забрала все! Каких-то скорбных чувств по этому поводу у меня нет. Ну дебилизм, да и только, — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».