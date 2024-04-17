Бразильский футболист Ромарио возобновил карьеру в 58 лет

Источник: Соцсети

Бывший нападающий сборной Бразилии подписал контракт с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, который выступает в Серии D — четвертом по силе дивизионе Бразилии. В январе Ромарио стал президентом этого клуба.

Свое решение бразилец объяснил тем, что хочет воплотить мечту и сыграть вместе со своим 30-летним сыном Ромариньо и быть ближе к остальным членам команды. В его контракте прописана минимальная зарплата, которую он вернет обратно клубу.

Ромарио — чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии. Он провел за национальную команду 70 матчей и забил 55 мячей. Ромарио является четвертым в списке лучшим бомбардиров в истории сборной после Неймара, Пеле и Роналдо. В Европе бразилец известен по выступлениям за «Барселону», с которой он выходил в финал Лиги чемпионов в 1994 году.

В 2007 году Ромарио завершил игровую карьеру и стал тренером родного клуба «Васко да Гама». Осенью 2009 года он сыграл один матч за «Америку», а затем начал политическую карьеру. С 2015 года Ромарио является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро.

Несмотря на активную жизнь вне футбола, Ромарио успевает находить время для игры всей своей жизни. Судя по видеонарезкам с любительских турниров, бразилец не растерял былой техники и все еще способен радовать зрителей голами и зрелищными финтами.