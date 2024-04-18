Экс-судья ФИФА: Аут за затяжку времени вратарем — не наказание



— Меня они не спрашивают, сами сидят и принимают решения. Уже есть лимитирующее правило для борьбы с затяжкой времени. Мы уже забыли о существовании «6 секунд», потому что сколько бы вратарь ничего не делал, не водил мяч, не указывал, не ковырял в носу — никто никаких действий не предпринимает. В правилах, которые есть, вратарь ловит мяч, падает и лежит отдыхает. Никто его не торопит.



Я считаю, что назначить за это аут — это не есть какое-то наказание. Свободный удар из пределов штрафной площади в качестве наказания для вратаря, который этим занимается, снимет много проблем. Если завтра все судьи будут бороться за «6 секунд», то мы увидим больше голов, а вратари будут сразу выбивать мяч. Правила есть, их не надо пересматривать, а просто необходимо выдерживать ту планку, в которой они описаны. Другое дело, что современные судьи на это не смотрят. Они дают не 6 секунд, а — 12, 18 и 25.



Я не говорю, что ровно 6 секунд, но, начиная с четвертой, надо сказать о том, что нужно срочно вводить мяч. Если игрок еще пять секунд на это тратит, то тогда свободный удар, который прописан в правилах игры.