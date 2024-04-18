Экс-судья ФИФА: Аут за затяжку времени вратарем — не наказание
Бывший судья ФИФА Игорь Егоров высказался о возможном введении санкций для вратарей за задержку времени.
Бывший судья ФИФА Игорь Егоров высказался о возможном введении санкций для вратарей за задержку времени.
Ранее ESPN стало известно, что Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается регулированием правил, предлагает два способа наказать команду за слишком долгое удерживание мяча голкипером — угловой или аут. Новые протоколы предлагают назначать угловой или вводить мяч из аута с линии 11-метровой отметки спустя 8 секунд задержки. Нововведения будут тестировать в течение сезона-2024/25.
— Как вы относитесь к данной инициативе?
— Меня они не спрашивают, сами сидят и принимают решения. Уже есть лимитирующее правило для борьбы с затяжкой времени. Мы уже забыли о существовании «6 секунд», потому что сколько бы вратарь ничего не делал, не водил мяч, не указывал, не ковырял в носу — никто никаких действий не предпринимает. В правилах, которые есть, вратарь ловит мяч, падает и лежит отдыхает. Никто его не торопит.
Я считаю, что назначить за это аут — это не есть какое-то наказание. Свободный удар из пределов штрафной площади в качестве наказания для вратаря, который этим занимается, снимет много проблем. Если завтра все судьи будут бороться за «6 секунд», то мы увидим больше голов, а вратари будут сразу выбивать мяч. Правила есть, их не надо пересматривать, а просто необходимо выдерживать ту планку, в которой они описаны. Другое дело, что современные судьи на это не смотрят. Они дают не 6 секунд, а — 12, 18 и 25.
Я не говорю, что ровно 6 секунд, но, начиная с четвертой, надо сказать о том, что нужно срочно вводить мяч. Если игрок еще пять секунд на это тратит, то тогда свободный удар, который прописан в правилах игры.
— Как вы думаете, почему судьи игнорируют правило «6 секунд»?
— Мы много судили, много всего видели, боролись с игрой локтями, со всевозможными затяжками, с симуляциями, от чего мы по итогу отошли. Почему-то сегодня арбитраж не дает такую вводную для судей, чтобы они наказывали вратарей за затяжку времени. Надо просто активироваться и все будет хорошо, — приводит слова Егорова «Спорт День за Днем».