Футболист из Ирана забил роскошный гол с центра поля: видео
Защитник иранского клуба «Зоб Ахан» Фариборз Герами забил победный гол с центрального круга.
Защитник иранского клуба «Зоб Ахан» Фариборз Герами забил победный гол с центрального круга.
Встреча 27-го тура Иранской Про-лиги между клубами «Зоб Ахан» и «Пайкан» завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 42-й минуте матча силовым ударом с центрального круга забил игрок «Зоб Ахана» Фариборз Герами. Голы со своей половины поля или из центрального круга не редкость, но чаще всего футболисты отправляют мяч по дуге, чтобы перебросить вратаря.
31-летний Герами перешел в «Зоб Ахан» из «Хавадара» в феврале 2024 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забив два гола и сделав две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €250 тыс.
«Зоб Ахан» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Ирана с 36 очками. «Пайкан» располагается на 12-й строчке, набрав 25 очков. Лидирует в турнирной таблице «Эстегляль» с 60 баллами.