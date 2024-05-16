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09:26 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» без Месси не смог обыграть «Орландо Сити»

«Интер Майами» на выезде сыграл вничью с «Орландо Сити» (0:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Источник: Reuters

Звездный нападающий гостей Лионель Месси пропускал матч из-за небольшого повреждения. За несколько дней до игры 36-летний аргентинец почувствовал дискомфорт в колене. Тренерский штаб «Интер Майами» решил не включать Месси в заявку на матч.

В стартовом составе «Интер Майами» вышли бывшие одноклубники Месси по «Барселоне» Луис Суарес и Серхио Бускетс. 37-летний уругваец впервые за шесть матчей в МЛС не сумел отметиться результативными действиями.

В начале марта «Интер Майами» на своем поле разгромил «Орландо Сити» (5:0). Тогда Месси и Суарес оформили по дублю.

Месси возглавляет список самых результативных игроков МЛС по системе «гол+пас». После девяти матчей на его счету 10 голов и 13 результативных передач. Суарес с 11 забитыми мячами делит лидерство в списке бомбардиров с нападающим «Реал Солт-Лейк» Кристианом Аранго и нападающим «Ди Си Юнайтед» Кристианом Бентеке.

«Интер Майами» прервал свою победную серию из пяти матчей. После 14 игр в активе команды Херардо Мартино 28 очков, что позволило ей временно возглавить турнирную таблицу МЛС. Ближайший преследователь в лице «Цинциннати», который отстает от «Интер Майами» на один балл, проведет свой матч в воскресенье, 19 мая.

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