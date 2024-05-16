Ленни Кравиц выступит на «Уэмбли» перед финалом Лиги чемпионов

«Я чувствую себя по-настоящему воодушевленным в преддверии моего выступления на шоу в Лондоне — городе, который занимает особое место в моем сердце. Это будет захватывающее событие перед финалом, который так много значит для многих. Это отличный повод собраться вместе, насладиться музыкой и ощущением товарищества, единства и сплоченности, и моей команде не терпится показать зрителям все, что мы приготовили», — приводит слова музыканта пресс-служба турнира.

Кравиц за карьеру выпустил 11 студийных альбомов, проданных тиражом более 40 миллионов копий по всему миру. Он четыре раза получал высшую награду в музыкальной индустрии — Грэмми. В начале года певец стал обладателем звезды на Аллее славы в Голливуде.

В полуфинале «Боруссия» выбила из турнира «ПСЖ», а «Реал» по сумме двух матчей обыграл мюнхенскую «Баварию».

Финальный матч между «Боруссией» и «Реалом» пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли». «Реал» поборется за 15-й трофей в истории клуба. «Боруссия» выиграла Лигу чемпионов лишь однажды — в 1997 году, обыграв итальянский «Ювентус» со счетом 3:1.