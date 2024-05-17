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08:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Суарес зарабатывает в «Интер Майами» в 14 раз меньше Месси

Ассоциация игроков МЛС опубликовала официальные данные по зарплатам всех игроков лиги.

Источник: AFP 2023

Самым высокооплачиваемым игроком лиги стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, чей базовый оклад составляет 12 млн долларов. С учетом всех бонусных и маркетинговых выплат годовой доход 36-летнего аргентинца в МЛС составляет 20,5 млн долларов.

Вторым самым высокооплачиваемым игроком лиги стал нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье, который в этом сезоне заработает 15,4 млн долларов. Тройку самых высокооплачиваемых игроков лиги замкнул полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс, который по итогам этого сезона гарантировано получит 8,8 млн долларов.

Два других экс-футболиста «Барселоны», ныне также выступающие за «Интер Майами», Луис Суарес и Жорди Альба заработают за этот сезон по 1,5 млн долларов. Таким образом, каждый из них зарабатывает в МЛС почти в 14 раз меньше Месси.

Зарплаты Суареса и Альбы ограничены потолком зарплат, который действует в МЛС. Годовой бюджет на зарплаты игрокам не может превышать 5,2 млн долларов. Благодаря правилу назначенного игрока каждый клуб может вывести трех игроков за пределы установленного потолка зарплат. Такими игроками в «Интер Майами» являются Лионель Месси, Серхио Бускетс и колумбийский нападающий Леонардо Кампана.

«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС, опережая ближайшего преследователя в лице «Цинциннати» на один балл. Следующий матч команда Херардо Мартино проведет в воскресенье, 19 мая, дома против «Ди Си Юнайтед».

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