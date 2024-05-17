Суарес зарабатывает в «Интер Майами» в 14 раз меньше Месси
Ассоциация игроков МЛС опубликовала официальные данные по зарплатам всех игроков лиги.
Ассоциация игроков МЛС опубликовала официальные данные по зарплатам всех игроков лиги.
Самым высокооплачиваемым игроком лиги стал нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, чей базовый оклад составляет 12 млн долларов. С учетом всех бонусных и маркетинговых выплат годовой доход 36-летнего аргентинца в МЛС составляет 20,5 млн долларов.
Вторым самым высокооплачиваемым игроком лиги стал нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье, который в этом сезоне заработает 15,4 млн долларов. Тройку самых высокооплачиваемых игроков лиги замкнул полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс, который по итогам этого сезона гарантировано получит 8,8 млн долларов.
Два других экс-футболиста «Барселоны», ныне также выступающие за «Интер Майами», Луис Суарес и Жорди Альба заработают за этот сезон по 1,5 млн долларов. Таким образом, каждый из них зарабатывает в МЛС почти в 14 раз меньше Месси.
Зарплаты Суареса и Альбы ограничены потолком зарплат, который действует в МЛС. Годовой бюджет на зарплаты игрокам не может превышать 5,2 млн долларов. Благодаря правилу назначенного игрока каждый клуб может вывести трех игроков за пределы установленного потолка зарплат. Такими игроками в «Интер Майами» являются Лионель Месси, Серхио Бускетс и колумбийский нападающий Леонардо Кампана.
«Интер Майами» возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС, опережая ближайшего преследователя в лице «Цинциннати» на один балл. Следующий матч команда Херардо Мартино проведет в воскресенье, 19 мая, дома против «Ди Си Юнайтед».