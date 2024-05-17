Инфантино ответил на критику календаря матчей ФИФА
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что на долю ФИФА приходится лишь 1−2% организации всех матчей.
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что на долю ФИФА приходится лишь 1−2% организации всех матчей.
«Я слышал, как говорят, что ФИФА якобы организует слишком много игр, календарь переполнен. Но большинство мероприятий, которые мы организуем, касается юниоров. Говоря о клубном чемпионате мира, ФИФА организует только один процент всех матчей ведущих клубов мира. Говоря о национальных сборных, здесь аналогичная картина, мы увеличиваем количество участников в таких мероприятиях. Но на нашу долю приходится 1−2 процента организации матчей, все остальные игры 98−99 процентов организуются лигами, ассоциациями, это нормально.
Выручка, которую мы генерируем, распределяется по всем 211 членам-ассоциациям. Конечно, вы можете перепроверить. Но надеюсь, что эти цифры демонстрируют то, чтобы прекратить дебаты», — сказал Инфантино во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке, его слова приводит ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) могут подать в суд на ФИФА из-за увеличения количества участников на клубном чемпионате мира. Организации отмечают, что большое количество матчей приводит к увеличению травм у футболистов.
С 2025 года клубный чемпионат мира будет проводиться в новом формате с участием 32 клубов. Ранее в нем принимали участие семь клубов — сильнейшие команды шести континентальных конфедераций, а также коллектив, представляющий принимающую страну.
Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в финале обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0.