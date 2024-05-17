Инфантино ответил на критику календаря матчей ФИФА

«Я слышал, как говорят, что ФИФА якобы организует слишком много игр, календарь переполнен. Но большинство мероприятий, которые мы организуем, касается юниоров. Говоря о клубном чемпионате мира, ФИФА организует только один процент всех матчей ведущих клубов мира. Говоря о национальных сборных, здесь аналогичная картина, мы увеличиваем количество участников в таких мероприятиях. Но на нашу долю приходится 1−2 процента организации матчей, все остальные игры 98−99 процентов организуются лигами, ассоциациями, это нормально.



Выручка, которую мы генерируем, распределяется по всем 211 членам-ассоциациям. Конечно, вы можете перепроверить. Но надеюсь, что эти цифры демонстрируют то, чтобы прекратить дебаты», — сказал Инфантино во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке, его слова приводит ТАСС.