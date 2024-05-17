Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Первая лига
16.05
Шинник
Акрон
Футбол. Первая лига
16.05
Торпедо
Кубань
Футбол. Зарубежный
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
Все события
12:35 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА может разрешить тренерам запрашивать просмотр VAR

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может разрешить тренерам запрашивать просмотры видеоповторов арбитрами.

Источник: Reuters

«Мы намерены развивать и совершенствовать VAR. 65 федераций уже внедрили данную систему. Была создана более универсальная технология использования VAR с меньшим количеством камер и отсутствием необходимости в большом количестве судей на матчах. Поэтому система будет еще более доступной для всех.

Тренеры смогут обращаться за помощью к VAR дважды. Игроки могут попросить об этом тренера. Если первоначальное решение судьи будет изменено, тренеры не потеряют возможность запроса и смогут дважды попросить запросить видеопросмотр», — сказал Инфантино во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке, его слова приводит Marca.

Система видеопомощи судьям (VAR) была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.

Ранее ФИФА объявила о новых принципах борьбы с расизмом. Одним из нововведений станет использование жеста в виде скрещенных рук. Таким образом, футболисты и судьи будут символизировать о случаях расизма во время матчей. ФИФА также заявила, что будет добиваться признания расизма уголовно-наказуемым преступлением в каждой стране.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь