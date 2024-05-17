ФИФА может разрешить тренерам запрашивать просмотр VAR
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может разрешить тренерам запрашивать просмотры видеоповторов арбитрами.
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация может разрешить тренерам запрашивать просмотры видеоповторов арбитрами.
«Мы намерены развивать и совершенствовать VAR. 65 федераций уже внедрили данную систему. Была создана более универсальная технология использования VAR с меньшим количеством камер и отсутствием необходимости в большом количестве судей на матчах. Поэтому система будет еще более доступной для всех.
Тренеры смогут обращаться за помощью к VAR дважды. Игроки могут попросить об этом тренера. Если первоначальное решение судьи будет изменено, тренеры не потеряют возможность запроса и смогут дважды попросить запросить видеопросмотр», — сказал Инфантино во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке, его слова приводит Marca.
Система видеопомощи судьям (VAR) была официально включена в правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.
Ранее ФИФА объявила о новых принципах борьбы с расизмом. Одним из нововведений станет использование жеста в виде скрещенных рук. Таким образом, футболисты и судьи будут символизировать о случаях расизма во время матчей. ФИФА также заявила, что будет добиваться признания расизма уголовно-наказуемым преступлением в каждой стране.