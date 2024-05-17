ФИФА может разрешить тренерам запрашивать просмотр VAR

«Мы намерены развивать и совершенствовать VAR. 65 федераций уже внедрили данную систему. Была создана более универсальная технология использования VAR с меньшим количеством камер и отсутствием необходимости в большом количестве судей на матчах. Поэтому система будет еще более доступной для всех.



Тренеры смогут обращаться за помощью к VAR дважды. Игроки могут попросить об этом тренера. Если первоначальное решение судьи будет изменено, тренеры не потеряют возможность запроса и смогут дважды попросить запросить видеопросмотр», — сказал Инфантино во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке, его слова приводит Marca.