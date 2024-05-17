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15:42 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА ввела специальный жест, которым будут сигнализировать о расизме

Международная федерация футбола ввела пять принципов борьбы с расизмом.

Источник: Reuters

На 74-м конгрессе ФИФА в Бангкоке было принято решение о введении специального жеста в виде скрещенных рук, которым футболисты и судьи будут символизировать о случаях расизма. Жест будет обязателен для всех национальных ассоциаций, входящих в состав Международной федерации футбола.

«Мы, объединенные мировым футболом, будем приостанавливать, переносить и заканчивать матчи в случаях проявления расизма. Мы вводим мировой стандартный жест для игроков, чтобы они могли сообщить о случаях расизма, и для судей, которым они могли бы сигнализировать о применении трехфазовой процедуры», — говорится в заявлении организации.

На конгрессе ФИФА были утверждены пять принципов борьбы с расизмом. Первый принцип называется «правила и санкции», согласно ему расизм будет нарушением с обязательным включением в дисциплинарные кодексы всех 211 членов-ассоциаций, в отношении расизма будут применяться конкретные санкции. Второй принцип — «действия на поле», обязанность остановить, приостановить или не засчитывать игры в случае проявления расизма. «Уголовное преследование» является третьим принципом, организация будет действовать с целью признания расизма как уголовного преступления, чтобы нарушители преследовались по всей строгости закона. Четвертый принцип — «обучение», ФИФА планирует разрабатывать и продвигать образовательные инициативы, чтобы создать будущее без расизма. Пятый принцип — «голос игроков», ФИФА создаст группу из бывших игроков, мужчин и женщин, чтобы отслеживать проявления расизма и давать рекомендации.

«Расизм — ужасное явление, которое существует в нашем обществе, явление, которое проявляется и в футболе. Мы не могли справиться с ним должным образом. Расизм — то, что я не могу понять. Мы наблюдали несколько инцидентов в некоторых странах мира. Мы должны занять глобальную позицию против расизма, должны бороться с ним и победить, мы не можем больше принимать то, что происходит на стадионах, пляжах и где-то еще. Нам не нужны те, кто еще думает о возможности проявления расизма, они должны уйти, не могут быть частью футбола», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

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