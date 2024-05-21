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11:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема разочарован в Саудовской Аравии и хочет покинуть страну

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Relevo.

Источник: AP 2023

По информации источника, 36-летний француз разочарован уровнем местного чемпионата, недостатком профессионализма и инфраструктурой. Условия в Саудовской Аравии резко контрастируют с условиями его пребывания в «Реале» и сборной Франции.

Бензема хотел бы покинуть Саудовскую Аравию, однако он связан условиями контракта с «Аль-Иттихадом». Его соглашение с клубом действительно до конца 2026 года и приносит футболисту около 100 млн евро в год. В Саудовской Аравии рассчитывают, что Бензема отработает свой контракт до конца. При этом местные руководители готовы рассмотреть вариант перехода футболиста в более сильный клуб внутри чемпионата.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» прошлым летом из «Реала» в качестве свободного агента. Он провел за клуб 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал восемь результативных передач. Зимой Бензема вовремя не вернулся в расположение «Аль-Иттихада» и был отстранен от команды до середины февраля. Последний месяц футболист пропустил из-за растяжения икроножных мышц.

«Аль-Иттихад» занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 39 очков. Клуб из Джидды рискует не квалифицироваться в континентальные турниры на следующий сезон.

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